ОБСЕ не видит оснований не признавать выборы в Украине

23:01, 24 мая 2014
Политика
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не видит оснований для признания президентских выборов в Украине нелегитимными.

ОБСЕ не видит оснований не признавать выборы

Об этом заявил генеральный секретарь парламентской ассамблеи ОБСЕ Спенсер Оливер, сообщает ТСН.

”У нас сегодня был насыщенный день, мы провели много встреч, получили много информации”, - признался он. ”Мы пытаемся оценить, насколько безопасно людям приходить на избирательные участки. Мы собираем информацию от специальной мониторинговой миссии, у нас есть долгосрочные наблюдатели, которые находятся здесь в регионе”, - добавил руководитель парламентской ассамблеи организации.

Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ уверены, что явка на выборы в Украине будет намного выше, чем в ЕвропеОливер пояснил, что имеет в виду прежде всего ситуацию на крайнем Востоке Украины. ”Мы понимаем, что выборы столкнулись с большими проблемами. Для некоторых людей, которые хотят проголосовать, это довольно опасно, но мы надеемся, что опасность можно будет предупредить и преодолеть”, - подчеркнул представитель ОБСЕ.

”Я абсолютно уверен, что эти выборы будут признаны легитимными как волеизъявление большинства людей”, - подытожил он. Как сообщалось ранее, на выборах президента приедут более двух тысяч иностранных наблюдателей.

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