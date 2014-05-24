ОБСЕ не видит оснований не признавать выборы в Украине

Об этом заявил генеральный секретарь парламентской ассамблеи ОБСЕ Спенсер Оливер, сообщает ТСН.

”У нас сегодня был насыщенный день, мы провели много встреч, получили много информации”, - признался он. ”Мы пытаемся оценить, насколько безопасно людям приходить на избирательные участки. Мы собираем информацию от специальной мониторинговой миссии, у нас есть долгосрочные наблюдатели, которые находятся здесь в регионе”, - добавил руководитель парламентской ассамблеи организации.

Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ уверены, что явка на выборы в Украине будет намного выше, чем в ЕвропеОливер пояснил, что имеет в виду прежде всего ситуацию на крайнем Востоке Украины. ”Мы понимаем, что выборы столкнулись с большими проблемами. Для некоторых людей, которые хотят проголосовать, это довольно опасно, но мы надеемся, что опасность можно будет предупредить и преодолеть”, - подчеркнул представитель ОБСЕ.

”Я абсолютно уверен, что эти выборы будут признаны легитимными как волеизъявление большинства людей”, - подытожил он. Как сообщалось ранее, на выборах президента приедут более двух тысяч иностранных наблюдателей.