В России возросло негативное отношение к Украине - опрос
Почти половина россиян (49%) негативно относятся к Украине.
Об этом свидетельствуют данные социологического опроса «Левада-Центра».
Согласно результатам опроса, негативное отношение к Украине среди россиян продолжает расти, увеличившись с 26% в январе 2014 г. до 49% в мае. Впрочем, к самим украинцам 80% респондентов относятся позитивно.
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Чуть более половины жителей России (58%) следят за событиями в Украине, а 36% считают, что разбираются в этих событиях.
Телевидение остается основным новостным источником об украинских событиях для россиян (для 92%). Более 70% жителей РФ доверяют информации, предоставляемой российскими СМИ, но не доверяют зарубежным СМИ.
Треть россиян обеспокоены возможностью военного конфликта с Украиной. Впрочем, за последний месяц число россиян, считающих, что развитие украинских событий приведет к гражданской войне, снизилось с 47% до 40%.
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54% респондентов считают, что РФ и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами - с открытыми границами, без виз и таможен (против 73% в сентябре 2013). При этом, количество респондентов, которые выступают за закрытие границ, возросло до 28% (с 16% в марте).
67% россиян считают нынешнюю украинскую власть нелегитимной. Лишь 13% россиян отнеслись бы положительно к избранию Петра Порошенко президентом Украины. Практически половина респондентов (47%) затруднилась сказать что-то определенное в этой связи.
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Практически не изменилось количество россиян, которые считают, что аннексия Крыма является следствием свободного волеизъявления жителей полуострова - 88% в апреле против 86% в марте.
Интересно, что 29% россиян считают, что аннексия Крыма вызывает у украинцев ненависть к России в целом, 19% - ненависть к российскому руководству.
Опрос проведен 23-26 мая 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов РФ.
Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%