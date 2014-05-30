Минобороны договаривается об обмене пленного сержанта на террориста

Исполняющий обязанности министра обороны Михаил Коваль не стал называть фамилию сержанта «по известным причинам». «Вчера я встречался с супругой военнослужащего, и мы совместно с СБУ проводим все мероприятия, чтобы его обменять на одного из террористов», - сказал Михаил Коваль. Он уверил, что с пленным сержантом все в порядке: «Он жив-здоров».