Минобороны договаривается об обмене пленного сержанта на террориста
14:32, 30 мая 2014Политика
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Министерство обороны и СБУ договариваются об обмене пленного сержанта вооруженных сил на одного из террористов, который был захвачен в ходе антитеррористической операции.
Михаил Коваль пообещал освободить пленного сержанта / фото УНИАН
Исполняющий обязанности министра обороны Михаил Коваль не стал называть фамилию сержанта «по известным причинам». «Вчера я встречался с супругой военнослужащего, и мы совместно с СБУ проводим все мероприятия, чтобы его обменять на одного из террористов», - сказал Михаил Коваль. Он уверил, что с пленным сержантом все в порядке: «Он жив-здоров».
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