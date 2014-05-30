Нацгвардия опровергла информацию о захвате террористами в плен 20 военных

Личный состав роты по охране военного городка воинской части Национальной гвардии Украины в г. Александровске Луганской обл. в полном составе был передислоцирован в безопасное место.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

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Таким образом пресс-служба опровергла сообщение СМИ, что 29 мая в ходе боевых действий на территории военного городка воинской части в Александровске якобы было захвачены в плен 20 военнослужащих Нацгвардии.

Эта информация не отвечает действительности, подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщается, во время боя, который продолжался в течение получаса, одна из реактивных гранат от РПГ, выпущенная террористами, попала в склад для хранения вооружения и боеприпасов. В результате детонации склад взорвался, оружие и боеприпасы были уничтожены.

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В Нацгвардии сообщают, что во время штурма части ни один военнослужащий не пострадал. Личный состав роты по охране военного городка в полном составе был передислоцирован в безопасное место.

Как сообщал УНИАН, 29 мая около 16.30 террористы, вооруженные автоматами, пулеметами и гранатометами, на восьми «КамАЗах», окружили отдельно дислоцированное подразделение Национальной гвардии Украины в Александровске Луганской области и пытались его захватить.