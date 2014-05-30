Силовики задержали четырех террористов с разведывательной аппаратурой
14:00, 30 мая 2014Политика
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Украинские силовики задержали четырех террористов, которые считают себя депутатами самопровозглашенной «ДНР».
Силовики задержали террористов с аппаратурой для ведения разведки / REUTERS
Украинские силовики задержали четырех так называемых депутатов самопровозглашенной «Донецкой народной республики», у которых были устройства для ведения разведки.
Об этом УНИАН сообщил руководитель оперативной группы информирования АТО Владислав Селезнев.
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«В ходе специальных действий силовиков были задержаны четверо боевиков, которые называли себя депутатами «Донецкой народной республики». У них была выявлена аппаратура для ведения разведки и определения координат тех или иных объектов», - отметил он.
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