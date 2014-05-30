Силовики задержали четырех террористов с разведывательной аппаратурой

Украинские силовики задержали четырех так называемых депутатов самопровозглашенной «Донецкой народной республики», у которых были устройства для ведения разведки.

Об этом УНИАН сообщил руководитель оперативной группы информирования АТО Владислав Селезнев.

Читайте такжеЗадержанный СБУ боевик рассказал о спецподготовке в полевом лагере в России

«В ходе специальных действий силовиков были задержаны четверо боевиков, которые называли себя депутатами «Донецкой народной республики». У них была выявлена аппаратура для ведения разведки и определения координат тех или иных объектов», - отметил он.