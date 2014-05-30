Украину с визитом посетит заместитель министра обороны США

Как сообщили УНИАН в отделе прессы, образования и культуры посольства США в Украине, 2 июня в 11.15 в Украинском кризисном медиа-центре Дерек Шоле даст пресс-конференцию для СМИ.

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Дерек Шоле – заместитель министра обороны США по делам международной безопасности. Он является главным советником министра обороны США и его заместителя в вопросах политики и стратегии международной безопасности относительно стран и международных организаций Европы (в том числе НАТО), Ближнего Востока, Африки и Запада. Он также осуществляет наблюдение за программами сотрудничества в области безопасности, куда входит и внешняя торговля военной техникой и имуществом в этих регионах.