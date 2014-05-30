Минобороны: АТО происходит в таком режиме, чтобы не пострадало мирное население

И.о. министра обороны Михаил Коваль заявляет, что террористы не только ведут обстрел позиций украинских военных из жилых кварталов, но и готовятся взорвать емкости с химическими веществами в Славянске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

Читайте такжеВоенные обещают не отправлять срочников в зону проведения АТО

По словам Коваля, обвинения в адрес украинских военных в том, что антитеррористическая операция проходит медленно, безосновательны, поскольку украинская армия действует так, чтобы не пострадало гражданское население.

При этом он заявил, что террористы действуют диаметрально противоположно, то есть создают всевозможные угрозы именно для гражданского населения.

“Сепаратисты готовятся взорвать емкости с ядовитыми веществами в Славянске. Там таких хватает. И мы сейчас реагируем на это”, - сказал и.о. министра.