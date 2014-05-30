За время проведения АТО погибли уже более 20 военных
За время проведения АТО на востоке Украины погибло более 20 военнослужащих.
За время проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибло более 20 военнослужащих Вооруженных сил.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом и. о. министра обороны Михаил Коваль заявил во время брифинга в Кабинете министров.
"Есть потери у Вооруженных сил. Это и среди экипажей наших вертолетов. Фактически, погибли 2 экипажа вертолетов, есть потери среди десантников. К сожалению, потери мы имеем", - сказал он.
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Коваль не указал количество погибших военных, но, отвечая на уточняющий вопрос о том, десятки это или сотни погибших, сказал: "Упаси Господи. Немного больше двух десятков".
Как сообщал УНИАН, на востоке Украины с 15 апреля продолжается антитеррористическая операция против террористических и бандитских группировок сепаратистов.