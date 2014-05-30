Госсекретарь США видит "знаки опасности" в проникновении в Украину "кадыровцев"

Госсекретарь США Джон Керри видит «знаки опасности» в проникновении на территорию Украины «обученного персонала из Чечни, из России». Они попадают на восток Украины, «чтобы взбудоражить, чтобы участвовать в боевых действиях», добавил Керри в эфире телеканала PBS, передает Радио Свобода.

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Белый дом выразил обеспокоенность использованием террористами современного оружия, доправленого «извне», после того, как вблизи Славянская был сбит вертолет, погибли 12 военных, среди которых генерал-майор Сергей Кульчицкий.

Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов заявил в парламенте, что вертолет был сбит с «российского ПЗРК».