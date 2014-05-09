Российские войска могут войти на территорию Украины каждый день и каждую ночь - Парубий

Об этом он сказал в интервью телеканалу «5 канал», отвечая на вопрос, существует ли вероятность введения в Украине так называемых «миротворческих войск», к чему, в частности, призвал президент РФ Владимир Путин?

Отметив, что украинская сторона подробно изучает те методы войны, которые использует Россия, - когда армия в первую очередь используется, как способ запугивания, сдерживания и демонстрации силы, - Парубий сказал: «Но также мы осознаем, что каждый день и каждую ночь их войска могут войти на территорию Украины, и это правда».

«Более того, по тем данным, которые мы имеем, и они также поражают своей циничностью, они говорят, что войска будут введены после того, как число убитых превысит тысячу человек», - добавил он.

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То есть, по словам Парубия, это впечатляет: «Они провоцируют ситуацию до того, чтобы выйти на такое количество погибших, и вот, мол, после того, мы сможем вводить свои войска. И конечно, что они не останавливаются перед смертями, и конечно, они провоцируют эту вещь».

Вместе с тем он подчеркнул, что украинская сторона со своей стороны делает все возможное, чтобы не допустить смертей среди гражданского населения. Однако, по его словам, украинским военным очень сложно: «Сейчас некоторые блокпосты, которые стоят в Славянске, стоят просто между жилыми домами. Некоторые огневые точки снайперов-террористов расположены в жилых многоэтажных домах. Какой уровень цинизма должен быть у тех людей?», - подчеркнул Парубий.

Секретарь СНБО отметил, что борьба с терроризмом является эффективной, когда идет борьба с центром, откуда этот терроризм финансируется и координируется. «Где сегодня происходит финансирование и координация террористов, действующих на территории Украины? А оно происходит в Кремле», - констатировал он и добавил: «Поэтому мы говорим всем нашим партнерам, что решение этого кризиса возможно тогда , когда мы все вместе сможем остановить координацию и финансирование террористов, когда мы все сможем совместно остановить Путина, потому что там ключевой центр, а здесь - то, что мы видим в Украине, - это только следствие, это только исполнители тех приказов, которые идут оттуда».