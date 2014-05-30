На Ивано-Франковщине объявлен траур по убитым под Славянском воинам
В Ивано-Франковской области объявлен траур по погибшим в сбитом под Славянском вертолете.
Среди погибших шестеро прикарпатцев, сообщили в Ивано-Франковской ОГА.
Об этом пишет УП.
Трое из них иванофранковцы - старший лейтенант милиции Василий Семанюк, старший прапорщик милиции Владимир Шарабуряк, прапорщик милиции Владимир Лисенчук.
Принимая участие в антитеррористических действиях, погибли старший лейтенант милиции, заместитель командира взвода Петр Безпалько из с. Криховцы, старшина Петр Остапьюк из с. Торговица Коломыйского района и старший сержант Виктор Яковьяк из с. Голосков этого же района.
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На чествование военных в области объявлен трехдневный траур. В течение этих дней в административных помещениях будут приспущены государственные флаги с черными лентами, ограничено проведение развлекательных и концертных мероприятий.
В знак скорби по погибшим с минуты молчания начнутся торжественные линейки в образовательных учреждениях, проводимых по случаю завершения учебного года. В субботу состоятся панихиды по умершим.
Облгосадминистрация выражает искренние соболезнования родным погибших.