Террористы объяснили, зачем разбирают баррикады у Донецкой ОГА

В Донецке террористы батальона «Восток» заявляют, что разбирают баррикады возле ранее захваченного самопровозглашенной «Донецкой народной республикой» здания облгосадминистрации, чтобы в случае пожара избежать «одесского сценария».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится во время стрим-трансляции на телеканале ANNA-News, проводимой возле здания ОГА.

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Вооруженные и в балаклавах бойцы батальона «Восток», комментируя проводимую расчистку баррикад возле здания ОГА, заявляют, что старые автомобильные покрышки «представляют опасность для самих защитников здания, потому что любой «коктейль Молотова», брошенный сюда, приведет к пожару, и мы получим вторую Одессу… и нужно в случае эвакуации, чтобы все могли покинуть это здание».

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«Сейчас мы обеспечиваем безопасность и порядок в нашем городе. У нас достаточно и сил, и оружия, чтобы обеспечить безопасность в нашем городе и без баррикад», - говорит один из террористов в видеосюжете. По его словам, «это здание, где будет находиться правительство «Донецкой народной республики», подготавливается к нормальному функционированию». «Здесь будет порядок не только на улице, но и порядок в головах, порядок в «Донецкой народной республике»…Для обороны здания здесь мы поставим нормальные блокпосты для охраны», - заявил боевик.