Бойцы батальона «Восток» в Донецке признались, что они «кадыровцы» из Чечни, сообщает 62.ua.

Слухи о том, что на стороне боевиков в Донецке воют чеченцы, получили еще одно подтверждение. На сей раз из уст самих чеченцев из батальона «Восток».

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На видео телеканала CNN боевики в Донецке признались, что они «добровольцы из Российской Федерации, кадыровцы».

Как ранее сообщалось, российский оппозиционер Борис Немцов убежден, что чеченские боевики отправлены в Донецк с ведома президента России Владимира Путина.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook, где также разместил репортаж CNN, в котором вооруженные боевики в Донецке признаются, что являются «кадыровцами».

«В Донецке - кадыровцы. Они об этом сами признаются в репортаже CNN. Отправлены Кадыровым с ведома Путина. Скоро Кадыров без ведома Путина их пришлет в Москву, если «нацлидер» будет плохо себя вести и откажется платить Кадырову дань 2 млрд долл. в год», - написал Немцов.