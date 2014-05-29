Второй батальон Нацгвардии сегодня отправится в зону АТО
14:02, 29 мая 2014Политика
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Сегодня второй батальон Национальной гвардии отправится в зону проведения антитеррористической операции (АТО).
Бойцы Нацгвардии отправятся в зону АТО / REUTERS
«У нас созданы и отправлены на борьбу с терроризмом 2 батальона Национальной гвардии. Первый батальон уже находится в зоне АТО, второй отправится сегодня», - рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
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