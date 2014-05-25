Во время нападения террористов под Славянском погиб стрелок Нацгвардии

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

“24 мая 2014 года при исполнении служебных обязанностей трагически погиб стрелок воинской части 3066 Национальной гвардии Украины, военнослужащий-резервист Станислав Зинчик. Жизнь оборвалась во время нападения террористов на силы антитеррористического центра под г. Славянск Донецкой области. Боец получил огнестрельное ранение от осколков гранаты, которая разорвалась возле него”, - говорится в сообщении. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

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39-летний Зинчик пришел в ряды Нацгвардии добровольцем. После его гибели без мужа и отца остались жена и маленький ребенок.

Командование Национальной гвардии выражает искренние соболезнования семье и коллегам погибшего.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Славянске в результате нападения на личный состав подразделения Национальной гвардии Украины двое военнослужащих получили огнестрельные ранения, а третий погиб от полученных ранений.