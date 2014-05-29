Тымчук рассказал о потерях среди террористов и о том, что они воюют исключительно за деньги

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на пресс-конференции в Киеве.

«Потери в лагере террористов составляют в соотношении к украинским силовикам 1 к 10, 1 к 20. У них действительно серьезные потери среди личного состава», - отметил эксперт.

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«Большая часть террористов сейчас сдается в плен и «сливает» информацию о своих соратниках, пытается спасти себе шкуру. И чем активнее будет АТО, тем этот процесс будет интенсивней», - уверен Тымчук.

«Террористы воюют фактически за деньги, идея как таковая отсутствует. Соответственно, их стойкость, мужество у них ниже плинтуса», - сказал он.

«Силы террористов существуют только за счет поддержки извне», - констатировал Тымчук.