Силы АТО будут действовать намного жестче – Парубий

Об этом 14 мая заявил секретарь СНБО Андрей Парубий, который находится в местах проведения АТО, передает ТСН.

"Эти события стали определенной чертой, после которой объединенные силы АТО будут намного жестче и решительнее проводить действия против тех людей, которые с оружием в руках убивают мирных граждан, которые убивают наших военных. Они все должны понять - взяв оружие в руки и придя в Украину с оружием российские террористы стали на нашей земле преступниками, с которыми наше государство будет действовать согласно украинского законодательства", - сказал Парубий.

Читайте такжеКоличество погибших десантников в бою под Краматорском возросло до 7 человек

Напомним, под Краматорском террористы устроили украинским десантникам засаду - расстреляли военных из гранатометов, а затем цинично добивали на месте происшествия. Всего погибло семь десантников - шесть на поле боя, а один в больнице. Еще семеро получили ранения.