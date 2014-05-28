Штурм части в Луганске: Нацгвардия сообщает о жертвах с обеих сторон

Военная часть дислоцируется в городе Луганске, сообщает сайт Нацгвардии.

Правоохранители оказывают сопротивление нападавшим, сейчас идет бой. Сейчас есть потери как среди личного состава воинской части, так и среди нападающих.

Окончательная информация о событиях и количестве пострадавших уточняется.

Ранее о штурме части в военном городке "ВВАУШ" в Луганске сообщали местные СМИ и пользователи соцсетей.