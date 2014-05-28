Штурм части в Луганске: Нацгвардия сообщает о жертвах с обеих сторон
21:01, 28 мая 2014Политика
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Днем 28 мая террористами совершена попытка захвата военной части 3035 Восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины (полка по конвоированию осужденных и лиц, взятых под стражу).
Террористы штурмовали конвойную часть / REUTERS
Военная часть дислоцируется в городе Луганске, сообщает сайт Нацгвардии.
Правоохранители оказывают сопротивление нападавшим, сейчас идет бой. Сейчас есть потери как среди личного состава воинской части, так и среди нападающих.
Окончательная информация о событиях и количестве пострадавших уточняется.
Ранее о штурме части в военном городке "ВВАУШ" в Луганске сообщали местные СМИ и пользователи соцсетей.
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