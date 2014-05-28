СМИ: В Луганске штурмовали часть внутренних войск

Об этом сообщают луганчане в соцсетях, передает сайт 0642.ua.

В районе части МВД около "самолета" - памятника на военном городке - слышны выстрелы и взрывы. Как сообщают очевидцы, на городке ЛВВАУШ штурмуют часть внутренних войск МВД.

Читайте такжеТеррористы: похищенные журналисты в Луганске живы и находятся в захваченной СБУ"Только что на ВВАУШ заехали четыре гражданские машины с вооруженными людьми. Ребята, распространяйте информацию. Снова слышны выстрелы! Я сматываюсь! Врачи покидают машину скорой помощи перебежками. Снова выстрелы! Похоже, что скорая забрала человека и уехала!" - пишет очевидец, находящийся в непосредственной близости от места событий.

К месту происшествия выехали "скорые" и МЧСники.

На Youtube появилось видео, опубликованное пользователем Игорем Бондарем, снятое в районе перестрелки.

"Около 19:00 раздалась стрельба в районе ВАУШа,(Луганск) стрельба была в районе части внутренних войск. Бой продолжался около 10 мин. Были слышны взрывы и многочисленные автоматные очереди", - сообщает пользователь.