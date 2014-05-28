В Житомире возник конфликт в штабе общественной организации с применением оружия - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Житомире сообщил начальник УМВД Украины в Житомирской области Юрий Демьяненко.

«Вчера около 19 часов в Житомире в одном из административных помещений по улице Большой Бердичевской неизвестные лица заблокировали группу представителей общественной организации. На месте события работали наряды патрульной службы, ГАИ и спецназовцы, которые обеспечивали безопасность граждан", - сказал Демяненко.

Он уточнил, что место события и прилегающая территория были окружены милицией. На определенное время работники ГАИ частично ограничили движение транспорта улицей Большая Бердичевская, организовав объезд окруженной территории ради безопасности граждан.

Демьяненко также рассказал, что вчера несколько часов шли переговоры милиции и власти с участниками конфликта. По его словам, во время инцидента на месте находилось около 20 общественных активистов, участников конфликта, милиция изъяла два автомата Калашникова, которые в реестре оружия в милиции не значатся.

Демяненко отметил, что причина конфликта до сих пор не известна, поскольку активных участников конфликта задержали, и продолжается выяснение всех обстоятельств.

По его словам, по состоянию на 22.40 27 мая движение транспорта по ул. Большая Бердичевская в Житомире было полностью возобновлено.

По факту конфликта милиция начала уголовное производство. Соответствующая информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.4 ст.296 УКУ (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или предварительно заготовленного для нанесения телесных повреждений). Действующее законодательство за подобные действия предусматривает заключение на срок от трех до семи лет.

В то же время, ни Демяненко, ни присутствующий на пресс-конференции председатель Житомирской ОГА Сидор Кизин не дали четкого ответа на вопрос журналистов, были ли участниками конфликта члены "Правого сектора", отметив, что «задержанные активисты не являются сепаратистами, а речь идет о внутреннем конфликте в одной из общественных организаций».

В свою очередь, «Правой сектор» распространил заявление о том, что в Житомире неизвестные пытались с оружием захватить его штаб.

Согласно сообщению на официальном сайте «Правого сектора», инцидент возник вчера во время посещения Житомира представителями центрального штаба «Правого сектора» для внесения изменений в работу региональной организации.

«Однако вместо объяснения целей и задач Житомирской организации, прибывшим из Киева пришлось совместно с местными представителями «Правого сектора» противостоять вооруженным лицам. В процессе обезоруживания один из нападающих осуществил несколько выстрелов в пол. Пострадавших нет», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что, как следствие, все захватчики были задержаны представителями правоохранительных органов, а их оружие было изъято.

В "Правом секторе" отмечают, что к разрешению ситуации подключились Житомирский губернатор Сидор Кизин и начальник УМВД Юрий Демьяненко, с помощью которых конфликт был мирно урегулирован.