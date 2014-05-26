На границе с Украиной находятся около 40 тысяч российских военных - Тымчук

На границе с Украиной сосредоточено около 40 тыс. российских военных.

Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», на 12.00 26 мая группировки российских войск у границы с Украиной имели следующую численность:

- войска РФ на территории Беларуси: личный состав – около 3000 человек, танки, БМП и БТР – 200; артсистемы – 40; самолеты и вертолеты – 60;

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- напротив Харьковской и Луганской областей: личный состав – 4600; танки, БМП и БТР – 300; артсистемы – 40; самолеты и вертолеты – 70;

- напротив Донецкой области: личный состав – 6600; танки, БМП и БТР – 600; артсистемы – 100; самолеты и вертолеты – 100;

- оккупационные войска в Крыму: личный состав – 22000; танки, БМП и БТР – 310; артсистемы – 120; самолеты и вертолеты – 100;

- войска РФ в ПМР: личный состав – 3000; БМП – 35 (артиллерии, самолетов и вертолетов ВС РФ в Приднестровье нет)».