Похищенного польского священника в Донецке освободили из плена боевиков

Об этом сообщил пресс-секретарь польского МИД Марчин Войчеховский в своем Твиттере.

"Захваченный в Донецке священник свободен, цел и здоров. Находится под опекой польских дипломатов", - написал он.

Ранее сегодня глава польского МИД Радослав Сикорский подтвердил информацию о похищении священника, но не уточнял, кто именно это сделал.

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По неофициальной информации, священник находился в помещении СБУ в Донецке, которое контролируют сепаратисты, а его самого задержали за то, что он якобы был без паспорта в центре города.

Священник, который исчез около обеда, 27 мая, приехал в Украину из Казахстана, чтобы навестить своих коллег и должен был участвовать в Богослужении за мир в Украине, которое происходит ежедневно на площади Конституции в Донецке.