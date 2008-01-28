Баррозу назвал условие начала переговоров о безвизовом режиме с Украиной

Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ заявляет, что переговоры Евросоюза о безвизовом режиме с Украиной могут начаться после имплементации соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам после встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Брюсселе.

«Нужно достичь совершенной имплементации соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии», - сказал он.

Ж.БАРРОЗУ также заметил, что Еврокомиссия приветствует намерения Украины подписать соглашение о малом приграничном движении со странами-соседями, которые входят в Евросоюз.

«Это может создать благоприятные условия для дальнейшего развития отношений в вопросе виз», - сказал президент Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО неоднократно заявлял о том, что намерен добиться начала переговоров с ЕС о безвизовом режиме для украинцев до конца этого года.

С 1 января текущего года Украина и ЕС начали реализацию соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии, подписанных 18 июня 2007 года.

Украина также подписала соглашение о малом приграничном движении с Венгрией, а также ведет переговоры со Словакией и Польшей по этому вопросу.