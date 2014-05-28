В Кремле сказали, когда Путин намерен поздравить Порошенко
12:24, 28 мая 2014Политика
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Президент России Владимир Путин намерен поздравить Петра Порошенко с избранием на пост президента после официального подведения итогов выборов.
Путин думает поздравить Порошенко после официального оглашения результатов / REUTERS
«Когда будут окончательные результаты, официальные - тогда будет приниматься решение. Президент уже заранее сказал, что мы уважаем результаты состоявшихся выборов», - подчеркнул помощник российского президента Юрий Ушаков, передают РИА Новости.
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Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия обработала 98,66% электронных протоколов на выборах президента. Лидирует Петр Порошенко с 54,69% голосов избирателей. У Юлии Тимошенко - 12,82%.
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