В Кремле сказали, когда Путин намерен поздравить Порошенко

«Когда будут окончательные результаты, официальные - тогда будет приниматься решение. Президент уже заранее сказал, что мы уважаем результаты состоявшихся выборов», - подчеркнул помощник российского президента Юрий Ушаков, передают РИА Новости.

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Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия обработала 98,66% электронных протоколов на выборах президента. Лидирует Петр Порошенко с 54,69% голосов избирателей. У Юлии Тимошенко - 12,82%.