МИД РФ: вопрос визита Порошенко в Россию не рассматривается

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, обращалась ли украинская сторона с просьбой организовать встречу президента РФ Владимира Путина с Порошенко.

«По дипломатическим каналам или каким-то другим вопрос о визите в Россию Порошенко не рассматривается, не обсуждается», - сказал Лавров.

Он напомнил, что Порошенко в ходе избирательной кампании заявлял, что объединит страну и первой поездкой его станет поездка на Донбасс.Читайте такжеРоссия готова к диалогу с Порошенко без посредников со стороны ЕС и США – Лавров

«Пока там идет настоящая война. Сам он заявляет, что контртеррористическую операцию нужно закончить поскорее, но путем ее интенсификации», - сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, если расчет делается на то, чтобы до ожидаемой инаугурации Порошенко армия подавит «сопротивление на юго-востоке», и можно будет, как победителю, въехать на Донбасс, то это едва ли создаст условия для его гостеприимного приема в Донецкой области.

Лавров призвал власти Украины остановить все боевые действия в восточных областях и выполнить «Женевские соглашения» от 17 апреля.