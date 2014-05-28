Получены доказательства участия "кадыровцев" в терроре на Донбассе (фото)

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил народный депутат Украины Олег Ляшко, который ранее объявил о записи в антитеррористическое добровольческое подразделение.

Читайте такжеБойцы батальона «Восток» в Донецке признались, что они «кадыровцы»"У одного из задержанных в Мариуполе террористов бойцами батальона "Украина" изъяли этот паспорт. Доказательство того, что против нашей страны воюют кадыровские наемники", - написал политик.

Ранее Ляшко на странице в Facebook проинформировал, что батальон "Украина" и спецподразделение Министерства внутренних дел "Азов" вели разведывательную операцию, во время которой террористы открыли по ним огонь, поэтому силовики должны были стрелять в ответ.

Уничтожив до пяти боевиков и часть их боезапаса, украинские бойцы также захватили в плен трех террористов. Сами они в бою не понесли потерь.

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