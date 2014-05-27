Самопровозглашенного «народного мэра» Полторацкую посадили в СИЗО

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Ей объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины, а 23 мая Шевченковским райсудом г. Киева ей избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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Апелляционным судом города Киева 22 мая также оставлено в силе решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей "министру обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорю Хакімзянову.

Генеральная прокуратура Украины официально предостерегает о недопустимости поддержки сепаратистских проявлений и участия в террористических организациях Донецкой и Луганской народных республиках.

Согласно ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины за участие, а так же организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической организации, предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.