Самопровозглашенного «народного мэра» Полторацкую посадили в СИЗО
Так называемого «народного мэра» г. Торез Донецкой области Ирину Полторацкую взяли под стражу.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Ей объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины, а 23 мая Шевченковским райсудом г. Киева ей избрана мера пресечения - содержание под стражей.
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Апелляционным судом города Киева 22 мая также оставлено в силе решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей "министру обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорю Хакімзянову.
Генеральная прокуратура Украины официально предостерегает о недопустимости поддержки сепаратистских проявлений и участия в террористических организациях Донецкой и Луганской народных республиках.
Согласно ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины за участие, а так же организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической организации, предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.