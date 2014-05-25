ГПУ заявляет, что Крым вскоре вернется в Украину

Об этом говорится в обращении пресс-службы Генпрокуратуры к крымчанам, которые голосуют в соседних с Автономией областях, а также в г. Киеве. Генеральная прокуратура гарантирует правовую защиту от угроз или насилия в отношении служебных лиц или граждан, выполняющих общественный долг (ст. 350 Уголовного кодекса Украины), и предлагает активно обращаться за поддержкой в соблюдении законности в окружные избирательные комиссии или в суд, чьи решения могут быть также при необходимости обжалованы в дальнейшем с помощью органов прокуратуры.

Читайте такжеТигипко признал Россию агрессором,Как отмечается в заявлении пресс-службы, осознанное выполнение общественного долга становится особенно важным в условиях неприкрытого давления извне в кризисные исторические периоды, когда страна нуждается в защите от посягательства на ее территориальную целостность. Генпрокуратура убеждена, что соблюдение законности в Украинском государстве сегодня стало возможным благодаря росту правового менталитета и национальной идентичности каждого.

В Генеральной прокуратуре считают, что голоса неравнодушных граждан из АРК сделают важный вклад в достижение политической и экономической стабилизации Украины в целом и Крыма в качестве ее неотъемлемой части в частности. Нет сомнения, говорится в заявлении Генпрокуратуры, что Крым полноценно вернется под украинскую юрисдикцию еще до завершения нового президентского срока, и решающими в таком восстановлении справедливости окажутся голоса местных избирателей.