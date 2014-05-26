Россия готова к диалогу с Порошенко без посредников со стороны ЕС и США – Лавров

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностанных дел России Сергей Лавров сказал на совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел Южного Судана.

«Мы слышим, что говорит Петр Порошенко относительно своих намерений, касающихся отношений с РФ, называет эти отношения наиважнейшими. Мы, как неоднократно говорил президент (Владимир Путин), готовы к диалогу с представителями Киева, готовы к диалогу с Петром Порошенко», - сказал Лавров.Читайте такжеМИД приветствует заявления Путина о том, что РФ после выборов будет работать с украинской властью

При этом он подчеркнул, что не хотел бы, что заявленная готовность к диалогу со стороны Порошенко была обусловлена некими оговорками. «В частности, он (Порошенко) упомянул, что будет готов к диалогу с нами при посредничестве ЕС и США. Нам посредники не нужны, мы готовы сотрудничать и с ЕС, и с США в том, что касается содействия в реализации «дорожной карты», но для отношений с Украиной, чтобы нам требовались какие-то посредники, - я в этом сомневаюсь», - заявил Лавров.

Он обратил внимание, что, по словам Виталия Кличко, при формировании команды Порошенко можно рассмотреть кандидатуру Михаила Саакашвили. «Думаю, что его уж точно не надо делать посредником в отношениях между нашими странами», - сказал Лавров.Читайте такжеРоссия с уважением отнесется к выбору украинского народа на выборах 25 мая - Путин

По словам Лаврова, прямые связи между Москвой и Киевом существуют и никогда не прерывались, и Россия готова налаживать «прагматичный, равноправный диалог на той основе которая существует, – выполнении всех имеющихся договоренностей, в том числе в торгово-экономической, газовой сфере, и поиск тех развязок, которые в отношениях РФ и Украины сохраняются».

Лавров отметил, что Россия будет ждать официальных результатов выборов.