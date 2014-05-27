СМИ: Лидеры террористов начинают искать пути для побега

Об этом сообщает сайт 62.ua со ссылкой на слова пресс-офицера АТО Алексея Дмитрашковского.

«Лично «Абвер» (один из лидеров террористов Сергей Здрилюк – ред.) несколько раз обращался и пытался договориться о спасении и выходе из Донецка», - проинформировал Дмитрашковский.

Читайте такжеБой в Донецке прекращен - пресс-служба АТОПо его данным, террористы понесли очень большие потери, данных о потерях среди участников АТО нет.

«Боевики, которые находились в терминале, практически полностью уничтожены», - заявил он.