СМИ: Лидеры террористов начинают искать пути для побега
04:05, 27 мая 2014Политика
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Во время проведения операции в Донецке боевики неоднократно обращались к руководству АТО «с просьбой договориться».
Боевики в терминале аэропорта практически полностью уничтожены / REUTERS
Об этом сообщает сайт 62.ua со ссылкой на слова пресс-офицера АТО Алексея Дмитрашковского.
«Лично «Абвер» (один из лидеров террористов Сергей Здрилюк – ред.) несколько раз обращался и пытался договориться о спасении и выходе из Донецка», - проинформировал Дмитрашковский.
Читайте такжеБой в Донецке прекращен - пресс-служба АТОПо его данным, террористы понесли очень большие потери, данных о потерях среди участников АТО нет.
«Боевики, которые находились в терминале, практически полностью уничтожены», - заявил он.
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