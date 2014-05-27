Польша ждет "решительных реформ" по преодолению кризиса в Украине
Польша считает легитимным избрание Порошенко и надеется на реформы.
Самый большой западный сосед Украины, Польша, считает Петра Порошенко легитимно избранным президентом и надеется на "решительное" проведение проевропейских реформ для решения самого глубокого кризиса в Украинском государстве со времени обретения независимости в 1991 году.
Об этом говорится в заявлении спикера польского Министерства иностранных дел Марчина Войчеховского, текст которого передан УНИАН.
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"Польша положительно оценивает ход голосования и организацию президентских выборов в Украине 25 мая этого года. Разделяем предварительную оценку ОБСЕ, что выборы состоялись в соответствии с демократическими стандартами", - отмечается в документе.
МИД Польши выразил сожаление в связи с тем того, что не все жители Донецкой, Луганской областей и Крыма смогли принять участие в выборах, подчеркнув, что это "не лишает легитимности" это голосование.
Польша выразила надежду, что результаты выборов признают все государства ОБСЕ, в которую входит также Россия.
"Большая поддержка Петра Порошенко является не только выражением доверия граждан, но и также большим обязательством. Выборы однозначно продемонстрировали, что украинцы выступают за унитарный строй своего государства, европейское направление реформ и необходимость борьбы с коррупцией", - говорится в заявлении.
"Надеемся, что результат выборов приведет к политической и экономической стабилизации в Украине, а новая власть начнет решительные реформы, необходимые для преодоления самого глубокого кризиса в Украине со времени обретения независимости", - отметил Войчеховский.
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Как сообщал УНИАН, по данным 94,12% обработанных избирательных протоколов, Порошенко впервые в современной истории Украины выиграл внеочередные президентские выборы уже в первом туре, набрав более 54% голосов избирателей.
Юлию Тимошенко поддержали 13% украинцев, принявших участие в воскресном голосовании.
Президент Польши Бронислав Коморовский поздравил Порошенко с победой на выборах еще в воскресенье вечером после объявления результатов экзит-полов, которые показали его победу с 56-57% поддержкой.