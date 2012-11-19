Кинах пугает «глубоким кризисом»

В Украине формируются предпосылки повторения кризиса 2008 - 2009 гг

Об этом в прямом эфире 5 канала в ток-шоу «Республика» с Анной Безулик» сказал президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

«Сейчас формируются предпосылки того глубокого кризиса, который мы уже прошли в 2008 - 2009 гг, когда Украина за два года потеряла 27% промышленного производства. В Европе, в мировой экономике идут очень серьезные процессы снижения темпов развития с элементами рецессии. Украина зависит от внешнеэкономической конъюнктуры, половину нашей экономики формируют экспортеры», - отметил он.