Тымчук: активная фаза АТО в Донецке продолжается, потерь среди украинских силовиков —нет

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", активная фаза АТО в Донецке продолжается. В результате боевых столкновений в Донецке среди украинских силовиков за последние сутки потерь нет. Данные по потерям террористов неизвестны", - сообщил Тымчук.Читайте такжеБой в Донецке прекращен - пресс-служба АТО

В то же время, за последние часы в районе Славянска террористами были обстреляны из гранатометов два блок-поста сил АТО. Потерь нет, подчеркнул Тымчук.

По его данным, вчера в Славянске террористы также провели минометный обстрел жилых домов в районе улицы Артема.