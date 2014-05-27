Тымчук: активная фаза АТО в Донецке продолжается, потерь среди украинских силовиков —нет

09:16, 27 мая 2014
Политика
0

Активная фаза АТО в Донецке продолжается, потерь среди украинских силовиков — нет.

донецк вертолеты / Reuters

Об этом на своей странице в  Facebook  сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. 

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", активная фаза АТО в Донецке продолжается. В результате боевых столкновений в Донецке среди украинских силовиков за последние сутки потерь нет. Данные по потерям террористов неизвестны", - сообщил Тымчук.Читайте такжеБой в Донецке прекращен - пресс-служба АТО

В то же время, за последние часы в районе Славянска террористами были обстреляны из гранатометов два блок-поста сил АТО. Потерь нет, подчеркнул Тымчук.

По его данным, вчера в Славянске террористы также провели минометный обстрел жилых домов в районе улицы Артема.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter