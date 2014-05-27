СМИ: Террористы расстреливают своих по "указу о военном положении" 1941 года

В Славянске распространили листовки с соответствующим текстом, печатью и подписью Гиркина, ссобщает местное издание slavgorod.

В тексте говорится о "вынесении смертной казни через расстрел" командирам отрядов боевиков террористической ДНР Дмитрию Славову по кличке "Болгар" и Николаю Лукьянову по кличке "Лука" "за мародерство, вооруженный грабеж, похищение человека, оставление боевых позиций и сокрытие совершенных преступлений".

"Приговор приведен в исполнение", - говорится в листовке.

Читайте такжеСтрелкову инкриминируется создание террористической организации и совершение терактов в Украине Основанием для такого решения для главаря террористов стал указ "О военном положении" Президиума Верховного Совета СССР от 22.06.1941 года.

Напомним, ранее сообщалось, что полковник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Гиркин, действующий в Украине под псевдо Стрелков, годами проводил разведывательную деятельность в стране, используя как прикрытие Российскую православную церковь (РПЦ), а также деятельность сообщества реконструкторов, занимавшихся инсценировкой боевых действий времен Первой и Второй мировых войн.