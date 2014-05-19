СМИ: "Премьера ДНР" Бородая финансировал российский олигарх, а Стрелкова прикрывала РПЦ

"Премьер-министр" самопровозглашенной "Донецкой народной республики", московский политтехнолог Александр Бородай начал террористическую деятельность в Украине еще во время аннексии Крыма.

В частности, он обеспечивал финансирование нелегитимного правительства, сформированного под покровительством российских оккупантов.

Об этом сообщает в своем материале журналист slon.ru Олег Кашин.

По словам журналиста, в его крымских репортажах "Бородай фигурировал среди "москвичей из окружения Аксенова". На вопрос Кашина, не чиновник ли он, Бородай ответил отрицательно, и что работает в рамках, дословная цитата, «частно-государственного партнерства».

Читайте также"Премьер-министром" так называемой ДНР избран гражданин РоссииЧастной стороной "партнерства" оказался российский олигарх Константин Малофеев, "яркий представитель "православных бизнесменов", который, по данным Кашина, еще до начала оккупации полуострова перевел главе нелегитимного правительства Аксенову один миллион долларов из своих личных средств. Александр Бородай же в свое время работал в компании Малофеева «Маршалл Капитал».

"С государственной стороны аннексию Крыма, как известно, осуществила российская армия, а с частной – люди олигарха Малофеева, у которого во время зачистки "Ростелекома" от людей бывшего министра связи Леонида Реймана (а может быть, и не только тогда) уже был успешный опыт деликатной работы в интересах российского государства", - считает Кашин.

Читайте такжеНемцов о призыве "Стрелка" вооружить женщин: У боевиков закончилось финансированиеБлизкий друг Бородая Игорь Гиркин (Стрелков), возглавляющий террористов на Донбассе также был связан с "православным бизнесменом" Малофеевым. Так, по некоторым данным он работал в службе безопасности той же компании «Маршалл Капитал».

Также, по информации ТСН, Гиркин-Стрелков хорошо изучил Украину еще до оккупации Крыма, путешествуя по ней под патронатом Российской православной церкви.

Еще за месяц до захвата Крыма, 30 января, в Симферополь под патронатом Российской православной церкви и патриарха Кирилла с Афона привезли православную святыню - Дары Волхвов. Безопасность ценной реликвии христианского мира доверили охранять Игорю Гиркину, который сейчас руководит террористами на Донбассе и известен под псевдонимом Стрелков.

"Оказалось, что Гиркин был практически постоянным членом православных делегаций в Украине. Есть подтверждение, что он планомерно посещал Южные и Восточные епархии УПЦ. Фактически это можно расценивать теперь как разведывательную и подготовительную миссию. И, судя по всему, он был не один такой паломник", - сообщает издание.

Читайте такжеСтрелков в отчаянии: его «подчиненные» не с киевской «хунтой» воюют, а грабят инкассаторов - Филатов"Очевидно, что привоз так называемых Даров волхвов в Украину - это была такая система, когда под прикрытием этой акции перевезли террористов", - рассказал священник Московского патриархата, который живет и служит на Востоке Украины. Он скрывает свое имя и лицо, поскольку один из немногих на Луганщине, кто отстаивает целостность государства.