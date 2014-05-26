Нынешние выборы президента стали шагом к европейской Украине - Турчинов

Об этом он сказал в своем обращении на канале “Рада”.

Александр Турчинов выразил убеждение, что выборы президента «стали очередным важным для всех нас шагом к новой европейской Украине, которой все мы хотим».

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«Парламент на законодательном уровне обеспечил реальную борьбу с коррупцией, дерегулирование и конкурентность экономики и прозрачность бюджетной сферы. Кроме экономического роста, это открывает нам путь к упрощенному визовому режиму с Европейским Союзом, и в ближайшей перспективе - возможность путешествовать по Европе без виз. Подписав Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, мы строим фундамент стабильной, демократической, европейской страны. Где власть подконтрольна своему народу, где не ограничиваются права и свободы граждан, независимо от регионального, конфессионального или языкового признака», - сказал спикер.

В то же время, отметил он, удалось побороть авторитаризм, гарантировать суверенитет в условиях необъявленной военной агрессии России, усилить борьбу с терроризмом, не дав ему расползтись по территории всей страны.

«Мы смогли возобновить боеспособность армии, начать реформирование и возобновление силовых структур. Мы смогли защитить и сохранить нашу страну. Сегодня весь цивилизованный мир поддерживает Украину», - сказал Турчинов.

В то же время, отметил он, перед Украиной остаются сложные вызовы, и после событий, которые состоялись в Украине, власть никогда не сможет действовать так, как раньше.

«Она должна быть прозрачной, подотчетной, эффективной, работать ради интересов своих граждан. Должностные лица всех уровней должны понять: время, когда власть была способом обогащения, уже прошло. Власть - это ответственность за судьбу страны и благосостояние каждого украинца», - отметил спикер.

Он выразил убеждение, что 25 мая стало переломным днем и, избрав президента, «мы завершили полное цементирование системы демократической власти, фундамент которой мы совместно заложили на Майдане».

«У нас впереди сложные преобразования, но и огромные возможности за короткое время сделать Украину развитым европейским государством», - отметил Турчинов.