Европарламент призывает Россию признать результаты выборов президента Украины

"Мы призываем Россию признать результаты голосования и конструктивно сотрудничать с новым президентом", - заявил Брок сегодня в Брюсселе.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Евродепутат из Германии отметил, что "люди в Украине не поддались запугиванию и проголосовали за единство страны и демократию".

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По данным Национального экзит-пола, на выборах лидирует Порошенко - он набрал 55,9% голосов, сообщает телеканал "1 +1". Юлия Тимошенко, по этим данным, набрала 12,9%, Олег Ляшко - 8% голосов, Анатолий Гриценко - 6,3% голосов, а Сергей Тигипко - 4,7% голосов.

Кроме того, во время президентских выборов в Украине проводился Всеукраинский телевизионный экзит-пол. По его данным, наибольшее количество голосов на выборах также получил Порошенко - он набрал 57,3% голосов. Тимошенко, по данным этого экзит-пола, набрала 12,4% голосов. Третий результат, по результатам данного экзит-пола, также продемонстрировал Ляшко - 8,7% голосов. За Гриценко, по этим данным, отдали свои голоса 6% избирателей, а за Тигипко - 4,4% голосов.