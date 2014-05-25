На выборах мэра Одессы побеждает Труханов - экзит-пол
21:32, 25 мая 2014Политика
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По данным сразу двух экзит-полов Геннадий Труханов набрал больше голосов, чем Эдуард Гурвиц.
Геннадий Труханов
По данным экзит-пола "Комитета защиты граждан", на выборах мэра Одессы Геннадий Труханов набрал 45%, а Эдуард Гурвиц - 35%.
"Право выбора", которые проводили параллельный экзит-пол обнародовали следующие данные: Труханов - 43%, Гурвиц - 34%, об этом ТСН сообщила пресс-секретарь Труханова. Опрос проводился на 100 избирательных участках.
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