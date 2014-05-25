Телевизионный экзит-пол: Треть украинцев знали, за кого будут голосовать, еще полгода назад

Также 32% избирателей знали, за кого отдадут свой голос, еще 2-3 месяца назад. В то же время, 18% украинцев определились с выбором несколько недель назад, 10% - за несколько дней до выборов, а 6% избирателей определялись непосредственно на избирательном участке, сообщает ТСН.

Напомним, по данным Всеукраинского телевизионного экзит-пола Петр Порошенко получил 57,3% голосов. Это означает, что второго тура президентских выборов не будет. Второй стала Юлия Тимошенко с результатом в 12,4%. Третье место сенсационно занял Олег Ляшко, набрав 8,7% голосов.

Всеукраинский телевизионный экзит-пол проводила компания "TNS в Украине" по заказу четырех телеканалов - "1+1" , ICTV , ТРК "Украина" и "Интер". Во время экзит-пола эксперты опросили 20 тыс. респондентов на 610 избирательных участках. В выборку не попал Крым, а также Краматорск, Славянск и Никополь.