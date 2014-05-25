На избирательном участке в Москве проголосовали 875 украинцев - глава комиссии

Избирательный участок в Москве закрыт, проголосовали 875 граждан Украины, начинается подсчет голосов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве заявил глава участковой избирательной комиссии заграничного избирательного участка при Посольстве Украины в Москве Виктор Гиржов.

"Выборы на нашем участке завершились в 20.00 мск. Предварительные итоги - получено избирательных бюллетеней 26 тыс. 492, выдано бюллетеней 876, приняло участие в голосовании 875 человек, один бюллетень был испорчен. Это техническая предварительная цифра", - сказал Гиржов.

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Он подчеркнул, что сейчас избирательная комиссия начинает оформление документации, погашение неиспользованных бюллетеней, после чего начнется подсчет голосов и составление протокола по итогам голосования.

Гиржов отметил, что определенное снижение количества проголосовавших фиксируется в связи с тем, что голосование за границей по закону было возможно исключительно по паспортам для выезда за границу, ранее на выборах можно было голосовать и по внутренним паспортам.

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Как сообщал УНИАН, избирательный участок в Москве является одним из самых больших заграничных избирательных участков Украины. Всего в списках избирателей числится 26 тыс. 997 человек.

На территории РФ избирательные участки на досрочных выборах президента были открыты в 6 городах: в Москве при Посольстве Украины, а также при генеральных консульствах Украины в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске.