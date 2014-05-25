Губернатор Луганщины инициирует роспуск облсовета

Исполняющая обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Ирина Веригина готовит предложение относительно роспуска Луганского областного совета.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте и.о. Президента Украины.

"Ирина Веригина готовит предложение относительно роспуска Луганского областного совета, поскольку ее депутаты сделали все возможное, чтобы помешать голосованию, и должны нести персональную уголовную ответственность", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеСепаратистам не удалось полностью сорвать избирательный процесс на Луганщине - ОГА

Также и.о. председателя Луганской ОГА поблагодарила всех патриотов, которые помогли провести выборы в двух округах Луганской области

«Несмотря на попытки сепаратистов сорвать избирательный процесс на территории всей Луганской области, в двух округах все же проходят выборы - 10 районов области имеют возможность использовать свое конституционное право и принять участие во внеочередных выборах Президента Украины. Я понимаю, что мы сорвали планы сепаратистов, потому что они хотели, чтобы вся Луганщина не голосовала», - отметила она.

Читайте такжеВ Луганской области выборы президента проходят только в двух из 12 округов

Веригина добавила, что уже обратилась к депутатам Верховной Рады с предложением лишить мандатов депутатов ПР и КПУ, которые поддерживают действия террористов и дестабилизируют ситуацию в Луганской области.