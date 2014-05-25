МИД назвал визит Медведева в Крым в день выборов "особой дерзостью" и "провокацией"

Министерство иностранных дел Украины считает особой дерзостью и сознательной провокацией со стороны России, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине, посещение главой российского правительства Дмитрием Медведевым оккупированного Крыма в день проведения выборов президента Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, переданном агентству УНИАН.

«Посещение главой российского правительства оккупированного Крыма в день проведения выборов президента Украины считаем особой дерзостью и сознательной провокацией со стороны России, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине. Это противоречит ранее высказанной президентом РФ Путиным заинтересованности, чтобы выборы в Украине прошли в мирной и спокойной обстановке», отмечается в заявлении.

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МИД выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной прибытием 25 мая Медведева на временно оккупированную Россией часть территории Украины – в Автономную Республику Крым и Севастополь.

«Такие действия со стороны официального лица РФ расцениваем как грубое нарушение Россией действующего законодательства Украины, суверенитета нашего государства, норм международного права, в том числе Устава ООН и Резолюции ГА ООН «Территориальная целостность Украины», Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года», - говорится в заявлении.

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МИД требует от руководства РФ прекратить оказание поддержки экстремистским и террористическим группировкам, которые с территории России проникают в восточные области Украины и силой оружия и насилием пытаются помешать свободному волеизъявлению Украинского народа.

Кроме того, МИД в который раз призывает российскую сторону уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, отменить незаконные решения об аннексии Крыма и Севастополя, соблюдать нормы международного права и двусторонних договоров.