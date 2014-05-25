Медведев приехал в аннексированный Крым

Премьер-министр России Дмитрий Медведев начинает двухдневную поездку в Крым - оккупированную в марте украинскую территорию, сообщает Радио Свобода.

25 мая Медведев в Севастополе посетит офис учреждения, которое выдает российские паспорта местным жителям. 26 мая российский премьер планирует побывать в черноморском детском центре «Артек».

Это будет вторая с марта поездка Медведева на оккупированную территорию .

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9 мая президент России Владимир Путин в Крыму принял участие в торжествах по случаю Дня победы.

Из-за аннексии Крыма Россия понесла экономических и политических санкций со стороны США и Евросоюза.