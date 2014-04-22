ОБСЕ увеличила количество наблюдателей в Украине до максимума

Это сделано для того, чтобы обеспечить выполнение женевских договоренностей, достигнутых главами внешнеполитических ведомств Украины, США, ЕС и России 17 апреля. Об этом объявил глава Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ Адам Коберацки, передает ИТАР-ТАСС.

Согласно принятому 21 марта мандату специальной наблюдательной миссии, ее максимальный численный состав ограничен количеством 500 человек, а срок работы - полугодом. Изменение предельной численности, сроков работы и географического охвата возможно только после согласия постсовета.

Читайте такжеНаблюдатели ООН в Украине будут сотрудничать с миссией ОБСЕКак пояснил журналистам представитель российской делегации, ряд аспектов женевского соглашения предполагает вовлечение миссии ОБСЕ.

"Для этого нужны специальные люди, а не просто "мониторы", - добавил он. По его словам, "для этого не придется изменять мандат миссии".

Дипломат также заметил, что "это решение потребует существенного роста бюджета и совершенно иных возможностей с точки зрения экипировки, машин, средств связи, специального тренинга".