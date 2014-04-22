Наблюдатели ООН в Украине будут сотрудничать с миссией ОБСЕ

Как заявил официальный представитель генерального секретаря Объединенных Наций Стефан Дюжаррик, расширение сотрудничества, в частности, предусматривает более активный обмен информацией, пишет ИТАР-ТАСС.

"Мы работаем над тем, чтобы более тесно взаимодействовать и активнее делиться информацией", - сказал он.

Вместе с тем Дюжаррик напомнил, что наблюдатели ООН и ОБСЕ выполняют в Украине "две разные миссии от двух разных организаций" и "наделены различными полномочиями".

В то время как ООН занимается отслеживанием ситуации с правами человека, представители ОБСЕ сосредоточены на анализе обстановки с безопасностью.

В этой связи Стефан Дюжаррик воздержался от подробного комментария по поводу стрельбы, открытой в ночь на 20 апреля у блокпоста в городе Славянск, выразив лишь озабоченность происшедшим.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ доехала в Славянск - СМИ

"У нас нет информации о том, кто это сделал, и нет необходимого мандата для того, чтобы расследовать" этот инцидент, сказал он. Однако представитель генсекретаря ООН отметил, что во всемирной организации рассчитывают, что "все стороны будут выполнять обязательства, данные в Женеве".