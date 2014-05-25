ОБСЕ не направила наблюдателей в Донецк и Луганск

"В составе нашей миссии - 116 наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования, в частности, в Одессе и Харькове. В Луганск и Донецк мы наблюдателей не направляли", - рассказал Ричард Солаш.

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Кроме этого, представитель миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Натали Барджеллини сообщила, что наблюдателей от этой организации в Донецке и Луганске не будет. "Мы будем следить за ходом голосования на участках в Киеве и Киевской области, в Ровно, Виннице, Одессе, Хмельницком и Черкассах", - добавила она, передает ИТАР-ТАСС.