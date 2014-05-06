ПАСЕ предостерегает от внешнего вмешательства в проведение президентских выборов в Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы предостерегает от внешнего вмешательства во внутренние дела Украины и избирательный процесс во время президентских выборов в Украине 25 мая.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, об этом говорится в заявлении предвыборной миссии Специального комитета ПАСЕ по наблюдению за внеочередными выборами президента Украины по результатам визита в Украину 29-30 апреля.

«Делегация ПАСЕ заявила, что с целью обеспечения свободы волеизъявления народа должно быть не допущено любое внешнее вмешательство во внутренние дела Украины и избирательный процесс», - говорится в заявлении.

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По мнению участников миссии, Украине нужны демократические и заслуживающие доверия выборы. В этой связи делегация ПАСЕ призывает украинских граждан, независимо от политических убеждений, региональной или языковой принадлежности, активно участвовать в предвыборной кампании и самих выборах.

Делегация отметила позитивные изменения в правовом регулировании избирательного процесса, которые могут дополнительно обеспечить достоверность результатов выборов. Также положительно оценена работа Центральной избирательной комиссии, в частности всеобъемлющий процесс регистрации кандидатов и открытость ЦИК для наблюдателей, СМИ и представителей кандидатов.

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Кроме того, участники предвыборной миссии приветствовали усилия украинской власти, направленные на обеспечение доступа к выборам гражданам „чьи дома находятся под оккупацией, как в Крыму, или подверглись вооруженному вмешательству, как в Донецке и Луганске”.

В то же время, делегация ПАРЕ отметила, что остаются некоторые недостатки, в частности относительно финансирования избирательных кампаний, прозрачности прав собственности СМИ. Предвыборная миссия указала на необходимость повышения уровня защиты журналистов.

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Также делегация отметила негативное влияние на избирательную среду вследствие „вмешательства вооруженных групп, находящихся под влиянием российской власти, в частности в восточных регионах”. Было отмечено, что кандидаты должны получить равные возможности проводить встречи с избирателями и информировать их о своих программах, доступ к СМИ и возможность проводить свои кампании во всех регионах Украины в соответствии с украинским законодательством.

За досрочными выборами президента Украины 25 мая будет наблюдать делегация ПАСЕ в составе 52 человек.