Избирательные участки в Украине начали свою работу

Избиртельные участки будут работать с 8.00 до 20.00.

Почти 80% избирателей готовы принять участие в голосовании на президентских выборах 25 мая. Таковы результаты общенационального опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы имени Илька Кучерива” совместно с центром имени Разумкова с 14 по 18 мая.

По информации МИД, за границей на выборах президента Украины будут голосовать 400 тыс. украинцев. В Министерстве иностранных дел Украины надеются на высокую явку избирателей во время внеочередных президентских выборов в заграничном избирательном округе.Читайте такжеСегодня состоятся внеочередные выборы президента Украины

Военнослужащие Вооруженных сил Украины проголосуют на обычных участках, а для миротворцев созданы дополнительные зарубежные участки для голосования, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров Украины заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

В тоже время, в Комитете избирателей Украины прогнозируют, что в день голосования на выборах президента могут не открыться около 5% избирательных участков, если ситуация на востоке Украины не изменится.