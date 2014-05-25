В Донецкой области работают 9 из 22 окружкомов - КИУ

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной организации Комитета избирателей Украины. В сообщении отметили, что в округах, не получивших бюллетени, голосование находится под угрозой срыва.

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