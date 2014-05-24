На Донетчине террористы угнали грузовик со взрывчаткой для работ на шахте - СМИ

Вооруженные боевики на одном из блокпостов в Донецкой области угнали автомобиль со взрывчаткой, которая предназначалась для проведения взрывных работ на Артемовской гипсовой шахте. Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что 22 мая на блокпосту в районе села Никишино Шахтерского района Донецкой области вооруженные люди остановили грузовой автомобиль, перевозивший аммонит общим весом более 355 кг и электродетонаторы для проведения взрывных работ на Артемовской гипсовой шахте.

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Автомобиль с грузом были "конфискованы" у владельцев. По предварительной информации, взрывчатку вооруженные люди отправили в Антрацит Луганской области, в штаб террористов.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 262 УК Украины.