На Донетчине террористы угнали грузовик со взрывчаткой для работ на шахте - СМИ
Боевики на блокпосту в Донецкой области "конфисковали" автомобиль со взрывчаткой.
Вооруженные боевики на одном из блокпостов в Донецкой области угнали автомобиль со взрывчаткой, которая предназначалась для проведения взрывных работ на Артемовской гипсовой шахте. Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах.
Он отметил, что 22 мая на блокпосту в районе села Никишино Шахтерского района Донецкой области вооруженные люди остановили грузовой автомобиль, перевозивший аммонит общим весом более 355 кг и электродетонаторы для проведения взрывных работ на Артемовской гипсовой шахте.
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Автомобиль с грузом были "конфискованы" у владельцев. По предварительной информации, взрывчатку вооруженные люди отправили в Антрацит Луганской области, в штаб террористов.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 262 УК Украины.